Названы сроки возможного появления оспы обезьян в России Иммунолог Жемчугов: оспа обезьян появится в России с началом нового эпидсезона

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Оспа обезьян в России может появиться осенью, с наступлением нового эпидсезона. Такое мнение высказал ТАСС специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. При этом он подчеркнул, что никаких ограничений в стране вводить не следует.

Осенью все вернутся из отпусков, дети пойдут в школу, обычно в это время все инфекции проявляются. Если она есть в РФ, то осенью это точно проявится, — сказал медик.

Он подчеркнул, что данная инфекция не представляет серьёзной опасности и потому введения ограничений в стране не потребуется. Её лишь необходимо вовремя диагностировать и отделять от других заболеваний, при которых имеется сыпь — кори, ветрянки, скарлатины.

Вспышки как таковой не будет, но вирус к нам придёт обязательно, вероятность большая, что он уже есть в РФ, — отметил Жемчугов.

По словам эксперта, оспа обезьян не будет представлять опасности до тех пор, пока вирус не приобретёт способности передаваться воздушно-капельным путём.

Ранее комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал «чрезвычайный характер» вспышки обезьяньей оспы. Организация призывает контролировать распространение инфекции. При этом чрезвычайной ситуацией международного значения происходящее всё же не считают.