Названы самые угоняемые автомобили в России в 2021 году

Список самых угоняемых автомобилей в России в 2021 году возглавили Hyundai Solaris и Kia Rio, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, автоугонщики также проявили интерес к Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Kia Sorento.

По данным статистики МВД, количество угонов за 2021 год (более 1,7 тысячи) снизилось на 12% по сравнению с предыдущим годом, а раскрываемость данных преступлений составила 96%.

По словам экспертов онлайн-сервиса по проверке автомобилей «Автотека», наибольшее количество машин было угнано в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Крыму, Чеченской Республике, Курской, Иркутской, Ростовской, Воронежской, Ленинградской и Нижегородской областях и в Ставропольском крае.

Самые низкие показатели по угонам наблюдаются в Северной Осетии, Алтайском крае, Башкирии, Мордовии, Ханты-Мансийском автономном округе, Вологодской, Рязанской, Тверской, Тульской, Липецкой, Астраханской, Костромской и Калининградской областях.

По данным сервиса «Автотека», к наименее угоняемым автомобилям относятся такие марки, как Lada Kalina, Kia Picanto, Nissan Tiida и Micra, Renault Symbol, Hyundai Matrix, Chevrolet Spark, Volkswagen Tiguan и Golf.

Ранее были названы самые популярные в 2021 году схемы мошенников с застрахованными автомобилями, среди которых угон под видом аренды, использование автомобилей-двойников и постановочные ДТП с грузовиками.