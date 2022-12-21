Названа средняя цена заказа Деда Мороза и Снегурочки в Москве Средняя цена праздника с Дедом Морозом и Снегурочкой в Москве составит 15 тысяч рублей

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Цены на заказ детского новогоднего праздника с участием Деда Мороза и Снегурочки в среднем выросли на 30% по сравнению с прошлым годом, ближе к Новому году стоимость услуг растет, рассказала NEWS.ru директор по продажам московского агентства по организации детских праздников Анастасия Мухина. По ее словам, после 25 декабря до 1 января средняя цена за час, что является одной из самой популярной услугой, составит 15 тысяч рублей. Еще одним частым заказом является приглашение сказочных персонажей на оленьей упряжке в новогоднюю ночь.

Многие клиенты заказывают на частные дома, чтобы Дед Мороз приехал прям на оленьей упряжке и устроил фотосессию с детьми. В этом году это достаточно популярный запрос, — подчеркнула Анастасия.

Собеседница также рассказала, как агентство подбирает артистов, исполняющих роли Деда Мороза и Снегурочки. Все актеры работают уже не один год и имеют специальное образование или это работники с большим опытом работы в детской анимации. Если требуются дополнительные сотрудники, то на кастинге их осматривает режиссер, после чего будет принято решение о приеме в агентство.

Эксперт отметила, что бывали и курьезные случаи с клиентами, и об одном из них она рассказала.

Однажды клиент перепутал дату праздника, пригласила всех к себе. Приехали гномы, чтобы написать вместе с детьми письма Деду Морозу, полная амуниция, мастер-классы по изготовлению венка, это было в кафе. Полчаса, никого нет, звоним клиентке, а она говорит: «у нас же завтра». В итоге сама перепутала, другие дети уселись, которые не имеют отношения к заказу, начали все делать. В спорных ситуация всегда стараемся найти выходы и уладить ситуацию в позитивный лад, — добавила она.

Ранее сообщалось, что актерам, фотографам и шеф-аниматорам ледовых шоу в России предлагают самые большие зарплаты в Новый год. Некоторые специалисты смогут заработать до 60 тыс. рублей за одну смену. При этом одним из главных требований к соискателям является любой сценический опыт, но бывают и исключения.