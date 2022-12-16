Стало известно, кто больше всех заработает на Новый год Сервис «Авито.Работа» назвал самые высокооплачиваемые подработки в новогодние даты

Актерам, фотографам и шеф-аниматорам ледовых шоу в России предлагают самые большие зарплаты на Новый год. Об этом сообщили NEWS.ru в сервисе «Авито.Работа».

Так, в Нижнем Новгороде для проведения экскурсии-квеста на карамельную фабрику Деда Мороза ищут самого зимнего волшебника, а также Бабу-ягу и гномов (40–60 тыс. руб. за смену). А в Петрозаводске — Чударика, который поможет Деду Морозу и Снегурочке провести представления для детей, оплата — 500–1000 руб. за часовое представление.

От 60 тыс. руб. в неделю может заработать новогодний фотограф. Компании в Москве требуется специалист, готовый поработать на праздничных представлениях. Ему дадут возможность выбрать площадку ближе к дому и удобный график, а при необходимости компания организует оплачиваемую стажировку и наставническую поддержку.

Шеф-аниматору ледовых программ за работу в выходные и праздники в течение двух месяцев в подмосковном Одинцово обещают от 160 тыс. руб. В его обязанности будет входить управление командой ледовой анимации и создание интерактивных шоу для гостей катка. Дополнительно работодатель готов предоставить двухразовое питание и организовать проезд корпоративным транспортом из Москвы в Одинцово и обратно.

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