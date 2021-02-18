Навальный сообщил, что его поставили на учёт как склонного к побегу

https://static.news.ru/photo/0b6a3200-71fe-11eb-a99b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оппозиционер Алексей Навальный в своём микроблоге сообщил, что его поставили на профилактический учёт как склонного к побегу. Политик отметил, что и сам изначально не поверил в произошедшее.

Навальный написал, что в момент, когда к нему в камеру зашли правоохранители, он ел. Охрана отвела мужчину в кабинет на другом этаже, где оппозиционеру сообщили, что его ставят на профилактический учёт.

Ну я, конечно, начинаю смеяться. А потом, уже далеко не первый раз за последний месяц, спрашиваю: «Это шутка такая? Розыгрыш?» А они не смеются, а дают мне бумажку на подпись, — написал политик.

По словам Навального этому мог поспособствовать «дед, живущий в бункере». Он отметил, что если раньше его при транспортировке перевозили в транспорте с бойцами спецназа, то теперь, вероятно, «в кандалах будут».

Подписал я бумажку «ознакомлен» и в этот момент почувствовал себя доктором Ганнибалом Лектером из фильма «Молчание ягнят», — отметил оппозиционер в своём Instagram-аккаунте.

Ранее NEWS.ru писал, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вслед за требованием Европейского суда по правам человека обратился к властям России с призывом освободить осуждённого оппозиционера Алексея Навального.