https://static.news.ru/photo/8a80fb4e-50b4-11ea-9270-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Отдыхавший на дороге лось испугался автомобиля и атаковал машину в Швеции. Инцидент произошёл в округе Норрботтен на Крайнем Севере.

Автор видео, эмоционально отреагировавшая на атаку животного, призналась журналистам, что испугалась не меньше лося. По словам девушки, она рада, что смогла снять комичную ситуацию на телефон.

Напуганный зверь убежал с проезжей части, сообщает РЕН ТВ.

Как писал NEWS.ru, в декабре сотрудники татарстанского МЧС спасли провалившегося под лёд лося, а житель Омской области нашёл в лесу лосиный эмбрион.