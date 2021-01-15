На космодроме Восточный построят аэропорт

https://static.news.ru/photo/0cc50a24-57e3-11eb-b022-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Аэропорт, способный принимать все типы специализированных, транспортных и пассажирских самолётов, появится на космодроме Восточный. Госкорпорация «Роскосмос» уже приступила к его созданию.

В декабре 2020 года был заключён комплексный государственный контракт, согласно которому строительством занимается компания, на счету которой свыше десятка успешно реализованных масштабных проектов.

Помимо приёма и выпуска самолётов, аэропорт будет обеспечивать решение комплекса мероприятий по поиску и спасению экипажей. В дальнейшем, с учётом возможности использования космодрома Восточный для реализации международных космических программ, предполагается придать аэропорту статус международного, отмечается на сайте корпорации.

В Роскосмосе добавили, что создание аэропорта на Восточном является одной основных составляющих задачи о начале лётных испытаний с 2023 года пилотируемого транспортного корабля нового поколения с использованием ракеты-носителя «Ангара».

Ранее NEWS.ru писал, что глава корпорации Дмитрий Рогозин рассказал, когда Россия отправит пилотируемый корабль к Луне. По его словам, облёт естественного спутника Земли российским экипажем должен состояться в 2028 году, а в 2030-м планируется посадка на поверхность Луны.