Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой и ветром

https://static.news.ru/photo/b73a11f2-bf30-11eb-b704-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей столичного региона предупредили о надвигающемся проливном дожде, грозах и ураганном ветре. Порывы будут достигать 15 метров в секунду. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главк МЧС по Москве.

Предупреждение спасателей будет действовать до 10 утра 28 мая.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший 1–2 часа с сохранением до 10:00 28 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра, — сказано в сообщении МЧС.

Ведомство порекомендовало вести автомобиль аккуратнее, снизить скорость, а также не обгонять впереди идущие автомобили и не перестраиваться без необходимости.

Пешеходов призвали держаться подальше от незакреплённых конструкций и рекламных щитов. Не спускаться в пешеходные переходы, так как их может затопить.

В субботу, 29 мая, в центр России придёт похолодание. Со следующего понедельника оно распространится на юг страны и Поволжье. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.