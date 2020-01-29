https://static.news.ru/photo/a513a0d8-429a-11ea-b9b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва покинула первую пятёрку рейтинга Tom Tom Traffic Index по загруженности дорог в крупнейших городах мира. Пробки в час-пик сократились на 10% в 2019 году.

Москва выбыла из пяти самых загруженных городов мира. И мы видим позитивную тенденцию, свидетельствующую об улучшении транспортной ситуации в 2020 году, — цитирует ТАСС вице-президента голландской компании Tom Tom Ральфа-Петера Шефера.

Эксперты связали спад загруженности дорог с запуском Московских центральных диаметров, появлением новых станций метро и развитием крупных скоростных магистралей.

По оценке авторов рейтинга, самой загруженной дорогой в городе оказалась МКАД.

Как писал NEWS.ru, петербургские математики Александр Крылатов и Виктор Захаров предложили создать систему для анализа трафика в реальном времени, чтобы предлагать водителям оптимальные маршруты.