Москва вошла в рейтинг лучших столиц мира по качеству воздуха

https://static.news.ru/photo/31d7ee02-8ed5-11eb-ba86-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва вошла в топ-30 столиц мира по качеству воздуха. В рейтинге за 2020 год она обошла Афины, Париж, Рим и столицы ещё целого ряда государств.

Всего в рейтинг были включены 92 города. Он составлялся на онлайн-платформе IQAir на основе показателей с наземных станций мониторинга о содержании в атмосфере мелких твёрдых частиц PM2.5 (от 0,001 до 2,5 микрометра). Они появляются в воздухе в результате производства электроэнергии с использованием угля и мазута, работы предприятий отдельных отраслей промышленности, выхлопов автотранспорта и по ряду других причины.

Согласно данным IQAir, в Москве в 2020 году содержание PM2.5 в воздухе было в 1,5–2,6 раза ниже, чем в Софии, Белграде, Приштине, Киеве, Афинах и Варшаве. Кроме того, московский показатель на 22% ниже римского и на 115 — парижского, сообщается на сайте мэра Москвы.

С 2013 года в столице России содержание в воздухе частиц PM2.5 снижено в полтора раза. Этого удалось достигнуть благодаря ряду мер, в числе которых реконструкция промышленных предприятий, модернизация очистных сооружений, развитие общественного транспорта и экологизация автопарка.

Ранее NEWS.ru писал, что в России насчитывается свыше десятка городов с самым грязным воздухом. В частности, такие проблемы наблюдаются в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Для кардинального снижения загрязнения атмосферы власти России планируют реализовать федеральный проект «Чистый воздух», который включён в нацпроект «Экология».