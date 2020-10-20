В правительстве поручили составить список городов с самым грязным воздухом

https://static.news.ru/photo/18b24716-12d3-11eb-9ab1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко поручила Росгидромету и Роспотребнадзору составить перечень городов страны с самым грязным воздухом. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе замглавы кабмина.

Прошу совместно представить перечень городских поселений Российской Федерации с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха, оказывающим негативное воздействие на здоровье населения и окружающую среду, в которых необходима реализация первоочередных мер для улучшения качества атмосферного воздуха, — говорится в соответствующем документе.

Как добавили в пресс-службе Абрамченко, поручение связано с последующей корректировкой федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» и должно быть исполнено до 1 ноября.

В России насчитывается свыше десятка городов с самым грязным воздухом. В частности, такие проблемы наблюдаются в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

Для кардинального снижения загрязнения атмосферы власти России планируют реализовать федеральный проект «Чистый воздух», который включён в нацпроект «Экология». Его предполагается исполнить в 2020–2024 годах в этих 12 промышленных центрах. В частности, проект предусматривает уменьшение объёма выбросов не менее чем на 20%. В ряде городов-участников уже начали обновлять и заменять общественный транспорт, а также коммунальную технику на экологические виды.

Как ранее писал NEWS.ru, загрязнённая атмосфера ухудшает ситуацию с распространением и протеканием коронавирусной инфекции.