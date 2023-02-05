Мобилизованные снайперы рассказали, как отогнали атаку наемников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Командир взвода российских мобилизованных снайперов рассказал в беседе с РИА Новости, как бойцы обнаружили и эффективно отразили атаку группы наемников. Он подчеркнул, что изначально команды поступали во время штурма со стороны ВСУ. Взвод должен был занять позиции и отогнать украинскую армию назад. Снайперы прибыли на место и начали работать. В итоге они вступили в бой с иностранными наемниками, которые были отогнаны назад. В Минобороны эту информацию не комментировали.

Я предполагаю, что это наемники, судя по подготовке, одежде, плюс речь. Не русская речь и не украинская. По действиям видно, что это подготовленные люди, — рассказал командир.

Корректировка огня началась после того, как бойцы заметили движение представителей противоположной стороны. Собеседник журналистов заметил, что против ВС РФ применялись разные виды вооружения. В частности, речь идет о танках и минометах. Военный добавил, что атака снайперами была отражена на стратегически важной высоте.

Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что на Купянском и Краснолиманском направлениях Вооруженные силы Украины потеряли за сутки более 150 военнослужащих. Кроме того, за сутки сбито 11 снарядов РСЗО «Ураган» и «HIMARS» в районах населенных пунктов Волноваха в ДНР и Токмак Запорожской области.

Представитель ведомства также указал, что на Херсонском направлении уничтожены гаубица Д-30 и самоходная гаубица «Акация» в районах населенных пунктов Качкаровка и Днепровское Херсонской области.