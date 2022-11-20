В Москве выбрали самую прекрасную офисную сотрудницу России и ближнего зарубежья. Всего в финале 13-го сезона Международного конкурса красоты участвовали 30 девушек из 25 городов России, включая Москву, Челябинск, Тамбов, а также из Казахстана, Белоруссии и Латвии. Звездное жюри присудило победу участнице под номером 25 — Ирине Чернышовой из Петропавловска-Камчатского. Ей досталась корона и три млн рублей.
Атмосфера вечера и настроение участниц — в фотоматериале NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве прошел ежегодный Международный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья «Мисс Офис» – ежегодный Международный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве прошел ежегодный Международный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья «Мисс Офис» – ежегодный Международный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ведущие — актер и телеведущий Виктор Васильев и директор конкурса Светлана Бобрикова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ведущие — актер и телеведущий Виктор Васильев и директор конкурса Светлана Бобрикова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Награду «Мисс Офис — 2022» вручала победительница прошлого года
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Награду «Мисс Офис — 2022» вручала победительница прошлого года
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Награду «Мисс Офис — 2022» вручала победительница прошлого года
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Награду «Мисс Офис — 2022» вручала победительница прошлого года
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Титул «Мисс офис — 2022» забрала участница под номером 25 — Ирина Чернышова из Петропавловска-Камчатского
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Титул «Мисс офис — 2022» забрала участница под номером 25 — Ирина Чернышова из Петропавловска-Камчатского
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Награду «Мисс Офис — 2022» вручала победительница прошлого года
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Награду «Мисс Офис — 2022» вручала победительница прошлого года
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Титул «Мисс офис — 2022» забрала участница под номером 25 — Ирина Чернышова из Петропавловска-Камчатского
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Титул «Мисс офис — 2022» забрала участница под номером 25 — Ирина Чернышова из Петропавловска-Камчатского