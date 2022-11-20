В Москве выбрали самую прекрасную офисную сотрудницу России и ближнего зарубежья. Всего в финале 13-го сезона Международного конкурса красоты участвовали 30 девушек из 25 городов России, включая Москву, Челябинск, Тамбов, а также из Казахстана, Белоруссии и Латвии. Звездное жюри присудило победу участнице под номером 25 — Ирине Чернышовой из Петропавловска-Камчатского. Ей досталась корона и три млн рублей.

Атмосфера вечера и настроение участниц — в фотоматериале NEWS.ru.

 

В Москве прошел ежегодный Международный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья «Мисс Офис» – ежегодный Международный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве прошел ежегодный Международный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья «Мисс Офис» – ежегодный Международный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья

Ведущие — актер и телеведущий Виктор Васильев и директор конкурса Светлана Бобрикова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущие — актер и телеведущий Виктор Васильев и директор конкурса Светлана Бобрикова

Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Награду «Мисс Офис — 2022» вручала победительница прошлого года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Награду «Мисс Офис — 2022» вручала победительница прошлого года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Награду «Мисс Офис — 2022» вручала победительница прошлого года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Награду «Мисс Офис — 2022» вручала победительница прошлого года

Титул «Мисс офис — 2022» забрала участница под номером 25 — Ирина Чернышова из Петропавловска-Камчатского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Титул «Мисс офис — 2022» забрала участница под номером 25 — Ирина Чернышова из Петропавловска-Камчатского

Награду «Мисс Офис — 2022» вручала победительница прошлого года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Награду «Мисс Офис — 2022» вручала победительница прошлого года

Титул «Мисс офис — 2022» забрала участница под номером 25 — Ирина Чернышова из Петропавловска-Камчатского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Титул «Мисс офис — 2022» забрала участница под номером 25 — Ирина Чернышова из Петропавловска-Камчатского

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победительницы конкурса красоты «Мисс Офис»