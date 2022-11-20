В Москве выбрали самую прекрасную офисную сотрудницу России и ближнего зарубежья. Всего в финале 13-го сезона Международного конкурса красоты участвовали 30 девушек из 25 городов России, включая Москву, Челябинск, Тамбов, а также из Казахстана, Белоруссии и Латвии. Звездное жюри присудило победу участнице под номером 25 — Ирине Чернышовой из Петропавловска-Камчатского. Ей досталась корона и три млн рублей.



Атмосфера вечера и настроение участниц — в фотоматериале NEWS.ru.