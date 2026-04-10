Мирошник раскрыл условие для приостановки боев на Украине

Российские военные будут продолжать выполнять свои задачи в рамках специальной операции на Украине, заявил в эфире ИС «Вести» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, вариант перерыва в боевых действиях может быть рассмотрен лишь после заключения системных договоренностей с Киевом.

Мирошник подчеркнул, что Россию не интересуют никакие паузы для переподготовки противника или для нового витка эскалации. Он напомнил, что Москва многократно указывала на необходимость урегулирования конфликта на системной основе.

Мы не заинтересованы в такого рода действиях, поэтому военные будут выполнять свою задачу в соответствии с ранее сформулированной постановкой вопроса, — констатировал дипломат.

Ранее Мирошник заявил, что действия ВСУ причинили вред почти 27 тыс. мирных жителей с 2022 года. По его словам, еще 8 тыс. человек погибли. Он уточнил, что в 2025 году специалисты еженедельно фиксировали данные от сотни пострадавших.

Посол также обвинил Киев в попытке компенсировать военную слабость на поле боя терактами в отношении стариков и детей. Мирошник заявил, что Запад прикрывает Украину от международной ответственности за преступления против мирного населения.