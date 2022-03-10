Минтранс: воздушное пространство на юге России будет закрыто до 20 марта

Закрытие воздушного пространства на юге России продлено до 20 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе. Решение об отказе от авиаперелётов над данной территорией было принято в связи с началом РФ специальной операции на Украине.

До 20 марта, 3:45 мск, — подчеркнул источник.

Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины для гражданских самолётов 24 февраля. Запрет не распространяется на воздушные суда государственной авиации.

Такой режим использования воздушного пространства был принят в связи с высокой угрозой безопасности полётов гражданских воздушных судов в из-за применения вооружения и военной техники в ходе спецоперации.

Росавиация сообщила о приостановке работы аэропортов Краснодара, Анапы, Сочи и ростовской воздушной гавани Платов. Также аэропорты были закрыты в Белгороде, Воронеже, Брянске, Курсе, Липецке и в других городах. Впоследствии работа воздушной гавани в Сочи была восстановлена, он остаётся главным транспортным хабом на юге России.