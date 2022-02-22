Россия сообщила о закрытии воздушного пространства у границ Украины

Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины для гражданских самолётов. Запрет не распространяется на воздушные суда государственной авиации, передаёт РИА Новости со ссылкой на соответствующее уведомление авиавластей РФ.

Установлен временный режим использования воздушного пространства в связи с высокой угрозой безопасности полётов гражданских воздушных судов, обусловленной применением вооружения и военной техники в районе, ограниченном координатами... далее по западной границе Украины... далее по западной границе Республики Беларусь, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил о военной спецоперации по защите Донбасса. Он заявил о том, что принял такое решение с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинским военным российский лидер призвал их немедленно сложить оружие и идти домой.