https://static.news.ru/photo/1d240b52-46d9-11ea-a5c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look

Министерство транспорта РФ собирается конкретизировать, какие действия считаются нарушением спокойствия других пассажиров в железнодорожном транспорте.

В частности, в проекте приказа с изменениями в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом указано, что мешает другим людям прослушивание музыки на большой громкости, неприятный запах, пение и игра на музыкальных инструментах. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Публичные обсуждения инициативы продлятся до 21 февраля.

Как писал NEWS.ru ранее, Тимирязевский районный суд принял решение об удовлетворении жалобы бездомного мужчины на сеть столичных клубов Paris Life. Организация должна выплатить истцу 111 381 рубль. Бездомный в 2017–2018 годах купил два безлимитных абонемента в круглосуточные фитнес-центры. Однако спустя две недели оба заведения отказали в оказании услуг.