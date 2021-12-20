В Минопромторге рассказали, когда закончится дефицит новых автомобилей

Спад дефицита новых автомобилей в России ожидается в I квартале 2022 года. На такие сроки ориентируются в Минпромторге РФ, сообщил ТАСС источник в министерстве.

Мы ожидаем, что дефицит автомобилей закончится в первом квартале будущего года. По крайней мере, по основным моделям дефицит пройдёт, и ситуация стабилизируется, — сказал собеседник агентства.

Что касается стоимости машин, то она будет зависеть от стоимости металлопроката, автомобильных чипов и стремительно дорожающей логистики.

В связи с пандемией количество заказов и движение товаров увеличилось, стоимость логистики растет. Мы увидим, насколько выросла доля в цене авто по итогам первого квартала 2022 года, — отметил собеседник ТАСС.

В последние месяцы по всему миру, в том числе и в России, наблюдается дефицит новых автомобилей. Производители снизили темпы производства. Это связано с пандемией коронавируса, а также с серьёзным дефицитом микрочипов для автомобильной электроники.

Ранее эксперты выяснили, что стоимость новых автомобилей в России до конца года вырастет ещё на 4–5%. Среди главных причин роста цен в исследовании называются повышенный спрос и дефицит автомобилей.