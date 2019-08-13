https://static.news.ru/photo/89175a24-bddd-11e9-8679-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство науки и высшего образования направило в подведомственные организации приказ, в котором регламентируется порядок встреч российских учёных с их коллегами из-за рубежа.

Согласно документу, ведомство должно быть уведомлено о такой встрече за пять суток и проинформировано обо всех её участниках. При этом отмечается, что на встрече с иностранным учёным должны присутствовать как минимум двое россиян.

Если представитель российской науки встречается с иностранцем в нерабочее время и за пределами научной организации, он должен получить на это разрешение её руководителя. Кроме того, ведомство требует предоставлять отчёты о таких встречах с описанием основной темы беседы, перечислением её участников и сканами паспортов иностранцев, сообщает « МК ».

Завлабораторией Управления сложными системами Института проблем машиноведения РАН Александр Фрадков раскритиковал приказ министерства, отметив, что он противоречит целям нацпроекта «Наука». Он отметил, что нововведение значительно затруднит проведение открытых семинаров с участием иностранцев и практически сведёт на нет интернет-переписку с учёными из других стран.

Ранее News.ru писал, что Минобрнауки намерено взять под контроль трудоустройство студентов, обучающихся по целевой программе. По словам главы ведомства Михаила Котюкова, это позволит отслеживать развитие их карьеры.