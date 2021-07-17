Минобороны попросило ускорить поставки тяжёлого беспилотника «Охотник»

Минобороны России обратилось к промышленности с просьбой ускорить испытания и приступить к поставкам тяжёлого беспилотника «Охотник». Об этом рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что на текущий день прорабатываются детали и сроки поставок. Промышленность уже приступила к работе над реализацией поставленной задачи.

Действительно, сформулирован запрос Минобороны к промышленности ускорить проведение опытно-конструкторских работ, сдвинуть начало поставок влево, — сказал Смирнов.

Специалист также уточнил, что беспилотник обладает выдающимися возможностями, передовым составом оборудования. Он напомнил, что «Охотник» уже совершал пробные полёты, а на новосибирском заводе уже создают новые прототипы. Смирнов также добавил, что подобные беспилотники производят всего в нескольких странах мира.

Ранее российский лёгкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» успешно прошёл первый этап государственных испытаний в Чёрном море.