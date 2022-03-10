Минобороны: материалы по проекту UP-8 на Украине опровергают заявления США

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что Россия получила документы по проекту UP-8 на Украине, в рамках которого США исследовали возможность передачи биооружия через летучих мышей. В ходе брифинга он отметил, что такие сведения опровергают ранее сделанное заявление Штатов.
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Кроме того, по словам Кириллова, анализ документов подтверждает «факт передачи из биолаборатории в Харькове за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей — блохами и клещами».
Помимо этого в ходе брифинга Кириллов заявил, что американцам удалось эвакуировать во Львов и Польшу большую часть документации, биоматериалы и оборудование из лабораторий Киева, Харькова и Одессы. Он уточнил, что биолаборатории США на Украине могли использоваться для разработки биологических материалов, способных избирательно поражать различные этнические группы.