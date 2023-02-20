Министрам посоветовали делать реалити-шоу из своей работы Министрам рекомендовали активнее участвовать в создании интернет-контента

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Российским министерствам предложили примеры успешных зарубежных практик для привлечения внимания к информационным кампаниям, пишет «Коммерсант». Соответствующие рекомендации перечислены в докладе «Анализ зарубежных практик позиционирования министерств в социальных сетях» от АНО «Диалог», которая специализируется на коммуникации власти и общества в интернете. К примеру, министрам советуют активно участвовать в создании контента об успехах ведомств, который в том числе может быть в формате реалити-шоу.

Это одна из ключевых рекомендаций, которая несколько раз упоминается в докладе: интеграция в контент министерств «фигуры министра». Как отмечают исследователи, в большинстве случаев зарубежные чиновники не просто ведут свои личные аккаунты, но и активно присутствуют в контенте, который производят их ведомства.

Перечень советов также включает использование историй живых людей, участие граждан в кампаниях, геймификацию контента. К примерам зарубежных кампаний относятся британская кампания по продвижению программы квалификации T-Level и французский проект «Молодежное обязательство», в которых использовались видеоролики с непосредственными участниками.

Рекомендуется применить подобный подход к российским инициативам, например к федеральному проекту «Платформа университетского технологического предпринимательства». В рамках доклада также отмечается, что грантовые программы Минсельхоза «Агротуризм» и «Агростартап» можно было бы продвинуть с помощью похожих практик.

Ранее в пособии Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) рекомендовали государственным служащим проявлять эмпатию и быть этичными в ответах на запросы населения в государственные органы. В документе поясняется, что обилие клише и канцеляризмов в ответах чиновников приводит к тому, что информация в результате воспринимается «как пустой звук».