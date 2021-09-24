Двое пожизненно осуждённых россиян подали в суд на ФСИН

Россияне Антон Коростелёв и Алексей Пулялин, осуждённые на пожизненные сроки, подали иск в Замоскворецкий суд Москвы на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН). Они пожаловались на то, что в СИЗО якобы подверглись издевательствам. Об этом передаёт Telegram-канал Mash.
В частности, заключённые
В 2009 году Коростелёв и Пулялин были приговорены к пожизненному заключению за поджог торгового центра «Пассаж» в Ухте. 11 июля 2005-го они устроили пожар с помощью двух пластиковых бутылок с зажигательной смесью. В результате погибли 25 человек, десять получили травмы.
Осуждённых отправили в колонию особого режима ИК-56, известную как «Чёрный беркут».
Ранее заключённые колонии № 2 строгого режима в Ангарске Иркутской области объявили голодовку в знак протеста против якобы применявшихся к ним пыток.