Двое пожизненно осуждённых россиян подали в суд на ФСИН

Россияне Антон Коростелёв и Алексей Пулялин, осуждённые на пожизненные сроки, подали иск в Замоскворецкий суд Москвы на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН). Они пожаловались на то, что в СИЗО якобы подверглись издевательствам. Об этом передаёт Telegram-канал Mash.

В частности, заключённые заявили , что их ставили в позу «ласточка» — сковывали руки и ноги наручниками. Коростелёв и Пулялин потребовали компенсацию в размере миллиона рублей за моральный ущерб.

В 2009 году Коростелёв и Пулялин были приговорены к пожизненному заключению за поджог торгового центра «Пассаж» в Ухте. 11 июля 2005-го они устроили пожар с помощью двух пластиковых бутылок с зажигательной смесью. В результате погибли 25 человек, десять получили травмы.

Осуждённых отправили в колонию особого режима ИК-56, известную как «Чёрный беркут».

Ранее заключённые колонии № 2 строгого режима в Ангарске Иркутской области объявили голодовку в знак протеста против якобы применявшихся к ним пыток.