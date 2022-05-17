Россия высылает двух финских дипломатов МИД России объявил послу Финляндии Хелантеря о высылке двух сотрудников посольства в Москве

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Министерство иностранных дел РФ объявило о высылке двух финских дипломатов, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. Послу Финляндии в России Антти Хелантеря заявлен протест в связи с объявлением персонами нон грата сотрудников посольства РФ в Хельсинки.

Российской стороной принято решение о неприемлемости дальнейшего пребывания в Российской Федерации двух сотрудников персонала Посольства Финляндии в Москве, — заявили в дипведомстве РФ.

Ещё одной причиной высылки финских дипломатов в МИД РФ назвали «конфронтационный курс Финляндии в отношении России, включая поставки оружия киевскому режиму и покрывательство преступлений против мирного населения Донбасса и Украины».

Ранее посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш заявил, что прекратили работу на территории России два дипломатических представительства прибалтийской республики. Речь идёт о генеральном консульстве Латвии в Санкт-Петербурге и консульстве в Пскове.