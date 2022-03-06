МИД РФ раскритиковал попытки польских властей занять недвижимость России

Попытки Польши занять российскую недвижимость в Варшаве противоправны, в случае их реализации Москва примет ответные меры, заявил РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин. По его словам, подобные намерения Польши могут похоронить диалог двух сторон.

Можем заверить, что противоправные попытки занять нашу собственность не останутся без адекватного ответа, — сказал дипломат.

Тяпкин подчеркнул, что такие односторонние действия Польши однозначно перечеркнут все усилия по урегулированию проблемы недвижимости в российско-польских отношениях, для решения которой ранее был «проделан огромный объём работы».

Ранее МИД Польши обратился в компетентные органы государственного управления с просьбой возбудить исполнительное производство в отношении двух объектов недвижимости РФ, которые не используются в дипломатических и консульских целях. Речь идёт о школе при посольстве России в Варшаве, и здании, в котором ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.

5 марта МИД России предупредил Литву, Латвию и Эстонию о последствиях развязанного этими странами «антироссийского психоза». Официальный представитель ведомства Мария Захарова призвала страны Прибалтики принять меры по защите российских представительств и их сотрудников на территории этих стран.