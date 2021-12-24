МЧС создаст реестр коррупционеров из числа бывших сотрудников
МЧС РФ составит реестр коррупционеров из числа бывших сотрудников
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
04:17, 25 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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МЧС России планирует сформировать реестр коррупционеров. В него войдут бывшие сотрудники, уволенные из ведомства в связи с утратой доверия. Приказ министерства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Отвечать за ведение реестра будет директор департамента кадровой политики.
Определить должностным лицом, ответственным за включение сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия... директора департамента кадровой политики МЧС России, — говорится в документе.
Также проект приказа включает приложение, куда включат все нужные данные о коррупционерах, выявленных в ведомстве, включая должности, занимаемые ими на момент увольнения по утрате доверия. Также в приложение поместят информацию о совершённом правонарушении со ссылкой на положение нормативного правового акта, требования которого были нарушены.
Ранее появилась информация о том, когда могут назначить нового руководителя МЧС. Это может произойти уже до конца 2021 года. По некоторым данным, сейчас рассматриваются два претендента на эту должность. Один из них — губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, о втором кандидате информации нет.
При этом пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не выбрал претендента на должность главы МЧС РФ. Как только он подпишет соответствующий указ, Кремль объявит об этом.