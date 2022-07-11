Стало известно, когда Nike уйдет из России Mash: Nike полностью уйдет из России до конца июля

Фото: Alexander Bogatyrev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уже до конца текущего месяца известный во всем мире производитель спортивной одежды и обуви Nike собирается окончательно покинуть российский рынок, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, уже начался процесс ликвидации юридического лица в России.

После того как процесс будет завершен, фирма потеряет своего официального представителя на территории России. Все товары, которые бренд не успеет продать в стране к тому моменту, будут переданы мультибрендовым магазинам. В Nike сообщили, что причиной такого решения стало отсутствие логистики через Европу: по словам представителей фирмы, их товары просто не доходят до России.

Как рассказали каналу источники, сотрудники фирмы Nike в России сейчас находятся в затруднительном положении: они до сих пор не знают, причитается ли им какая-либо компенсация в случае ухода компании из России. Пока их полноценно не информировали на этот счет.

Работники боятся, что их оставят без компенсации. <...> Юридически при увольнении оклады не платят, а при сокращении — да. Но эта процедура слишком долгая, и предупреждать о ней компания должна за два месяца. Компенсацию персоналу обещают, но как её оформят — неясно, — утверждает издание.

Ранее сотрудник Nike подтвердил работу одного из магазинов в торговом центре на юге Москвы. По его словам, магазин может закрыться в любой момент и, вероятно, уже очень скоро, но пока еще можно купить остатки продукции.