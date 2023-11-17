Марочко заявил о резком росте потерь ВСУ в районе Серебрянского лесничества

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Потери Вооруженных сил Украины в районе Серебрянского лесничества резко возросли, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, которые приводит РИА Новости, подразделения ВСУ теряют солдат из-за недостаточной огневой поддержки, вызванной сокращением использования западных боеприпасов во время артиллерийской подготовки.

Марочко подчеркнул, что проблемы с недостаточной огневой поддержкой особенно сильно влияют на штурмовые подразделения украинской армии. По его словам, резкий рост потерь среди солдат ВСУ также вызван сокращением эвакуационных мероприятий. Отставной офицер утверждает, что украинские военнослужащие зачастую умирают от кровопотери, не дождавшись помощи от своих сослуживцев.

В связи с сокращением использования западных боеприпасов при артиллерийской подготовке перед действиями наступательного характера, а также недостаточной огневой поддержкой штурмующих подразделений украинских боевиков в районе Серебрянского лесничества, у противника резко возросли безвозвратные потери, — заявил Марочко.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что армия республики страдает от нехватки артиллерийских снарядов. По его словам, это связано с палестино-израильским конфликтом, так как ЦАХАЛ начал активно закупать 155-мм снаряды, необходимые Киеву.