Мантуров рассказал о закупках за рубежом кислорода для больниц

Российские власти прорабатывают возможности закупки за рубежом медицинского кислорода для предотвращения перебоев в его поставках в отечественные медучреждения. Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в эфире телеканала «Россия 24».

В настоящее время ведомство получает данные о наличии кислорода в региональных больницах дважды в сутки. В случае если где-то возможна нехватка, «в ручном режиме» решается вопрос доставки из соседних областей.

Параллельно мы прорабатываем возможность импорта медицинского кислорода, чтобы нивелировать любые возможные риски, — сказал Мантуров.

Он также указал на то, что в настоящее время число регионов, испытывающих острый дефицит кислорода, сократилось с девяти до пяти.

Глава ведомства добавил, что для наращивания запасов в южных регионах было закуплено 100 тонн технического кислорода в Казахстане. В северные районы направляется кислород, получаемый из Финляндии. Ведутся переговоры о его регулярных поставках в объёме 240 тонн в месяц.

Ранее первый замминистра промышленности Василий Осьмаков призвал металлургические компании снизить потребление кислорода для увеличения его поставок в больницы. В прошлый раз Минпромторг обращался к металлургам за помощью осенью 2020 года. Тогда проблемы с кислородом испытывали больницы порядка 20 регионов.