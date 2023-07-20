Баранец рассказал, кого вагнеровцы будут обучать в Белоруссии Военэксперт Баранец заявил, что вагнеровцы будут обучать белорусский спецназ

Фото: Карбинов Анатолий/NEWS.ru

Бойцы ЧВК «Вагнер»

Специалисты из ЧВК «Вагнер» будут обучать белорусских спецназовцев, сообщил NEWS.ru военный обозреватель Виктор Баранец. По его словам, среди «музыкантов» много профессионалов, которые в разное время уволились из армии.

При подготовке спецназа «Вагнер», возможно, поможет белорусам, но нужно учитывать, что белорусских спецназовцев будут обучать не вчерашние заключенные, а высокопрофессиональные бывшие спецназовцы России. Лучшие российские профи, которые в разное время уволились из армии, — вот кто будет готовить белорусский спецназ! — заявил Баранец.

Он напомнил, что в Белоруссии вагнеровцам предоставлена возможность для жизни и боевой подготовки. Кроме того, по словам обозревателя, президент республики Александр Лукашенко сам заявлял, что они будут готовить спецназовцев.

Белорусская армия достаточно серьезная, и хотя в ней всего лишь 75 тысяч человек, но она относится к одной из самых подготовленных в Европе, — резюмировал эксперт.

До этого Баранец призвал как можно скорее принять в России закон о ЧВК. По его мнению, подобные организации часто защищают не интересы страны, а газовых, угольных, лесных и банковских структур, охраняя личную собственность олигархов.

Также, по его словам, в России насчитывается около 15 частных военных компаний, и любая из них готова заменить группу «Вагнер» в случае ухода из Центрально-Африканской Республики. По мнению эксперта, любая российская ЧВК захочет заработать много денег в ЦАР.