Курская область вновь попала под обстрел ВСУ Губернатор Старовойт: село Алексеевка в Курской области попало под миномётный обстрел ВСУ

Вооружённые силы Украины / Фото Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

В среду, 18 мая, в очередной раз под миномётный обстрел со стороны Украины попало село Алексеевка Глушковского района Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале. По его словам, ВСУ предприняли неудачную попытку разрушить вышку сотовой связи, однако своевременно были подавлены огнём пограничных служб. Ущерба имуществу и пострадавших нет.

Судя по всему, противник целенаправленно целился по вышке сотовой связи, которую только что отремонтировали. Развернуться этой атаке ответный огонь наших пограничников и военных не дал, — сообщил Старовойт.

Об обстреле села Алексеевка Старовойт сообщал и сутками ранее, рано утром 17 мая. Атака ВСУ велась из крупнокалиберного оружия. В результате был нанесён ущерб нескольким жилым домам и школе, пострадавших при этом не зафиксировано.

Также украинские военные вечером обстреляли пограничный посёлок Тёткино, расположенный на границе Курской области. О жертвах не сообщалось. Следом он уточнил, что ВСУ обстреляли из миномётов территорию сахарного завода на окраине посёлка, атака также была подавлена ответным огнём.