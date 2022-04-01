Крым попросил не размещать беженцев на полуострове накануне турсезона

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Президент РФ Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совбеза России. В его ходе обсуждался вопрос новых мер, направленных на предотвращение угроз в сфере внутренней безопасности, сообщается на сайте Кремля.

В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопроса о дополнительных мерах по предупреждению и нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности, — сказал глава государства, открывая совещание. С докладом по данному...