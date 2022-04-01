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Крым попросил не размещать беженцев на полуострове накануне турсезона

Крым попросил не размещать беженцев с Украины и из Донбасса перед туристическим сезоном
16:39, 01 апреля 2022
Крым попросил не размещать беженцев на полуострове накануне турсезона Беженцы из зон вооруженного конфликта Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Руководство Крыма просит не размещать на полуострове беженцев с Украины, а также из ДНР и ЛНР перед началом туристического сезона. Просьба следует из проекта постановления правительства России и пояснений к нему, опубликованных на портале проектов правовых актов, сообщает РИА Новости. По состоянию на пятницу, 1 апреля, почти 550 тысяч граждан Донбасса и Украины пересекли российскую границу. Из них порядка 110 тысяч — дети.

По состоянию на 06:00 по московскому времени с начала конфликта границу РФ пересекли 548,11 тысячи человек, среди них 110,29 тысячи детей,сообщил изданию представитель экстренных служб.

Ранее Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что свыше четырёх миллионов граждан Украины пересекли границы Польши, Румынии, Молдавии и Венгрии. По данным международной организации, границу Польши пересекли 2 336 799 беженцев, в Румынию прибыли 608 936, в Молдавию — 387 151 и в Венгрию — 364 804. 

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