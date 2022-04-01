Крым попросил не размещать беженцев на полуострове накануне турсезона
Крым попросил не размещать беженцев с Украины и из Донбасса перед туристическим сезоном
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
16:39, 01 апреля 2022
Беженцы из зон вооруженного конфликтаФото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Руководство Крыма просит не размещать на полуострове беженцев с Украины, а также из ДНР и ЛНР перед началом туристического сезона. Просьба следует из проекта постановления правительства России и пояснений к нему, опубликованных на портале проектов правовых актов, сообщает РИА Новости. По состоянию на пятницу, 1 апреля, почти 550 тысяч граждан Донбасса и Украины пересекли российскую границу. Из них порядка 110 тысяч — дети.
По состоянию на 06:00 по московскому времени с начала конфликта границу РФ пересекли 548,11 тысячи человек, среди них 110,29 тысячи детей, — сообщил изданию представитель экстренных служб.
Ранее Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что свыше четырёх миллионов граждан Украины пересекли границы Польши, Румынии, Молдавии и Венгрии. По данным международной организации, границу Польши пересекли 2 336 799 беженцев, в Румынию прибыли 608 936, в Молдавию — 387 151 и в Венгрию — 364 804.