Крым отмечает 7-ю годовщину воссоединения с Россией

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Российский лидер Владимир Путин утвердил состав президентского Совета по науке и образованию. Возглавил его сам президент, а заместителем назначен зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Указ размещён на официальном портале правовой информации.

Председателем Совета является президент Российской Федерации. Заместителем председателя Совета по должности является заместитель председателя Совета безопасности. Секретарём Совета по должности является помощник президента Российской Федерации, — сказано в документе. Совет...