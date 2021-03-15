Крым отмечает 7-ю годовщину воссоединения с Россией

16 марта Крым отметит седьмую годовщину воссоединения с Россией по итогам референдума, проведённого на полуострове.
Министерство внутренней политики региона рассказало о намеченных праздничных мероприятиях: откроются фотовыставки и пройдёт торжественное собрание.
Девиз праздника — «Крымская весна — семь лет дома», рассказывал ранее глава ведомства Михаил Афанасьев. Отмечать будут два дня — 16 и 18 марта.
Состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику «Народному ополчению всех времён» и памятнику «Вежливым людям», — отметили также в министерстве в беседе с РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин намерен провести большое совещание, посвящённое социально-экономическому развитию Крыма. Отмечается, что совещание организуется по случаю годовщины присоединения Крыма к РФ, которая отмечается 18 марта.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram