Круизные компании РФ ожидают рекордного за 15 лет пассажиропотока

Ажиотажный спрос на туры фиксируют операторы речных круизов по России. Они прогнозируют по итогам 2021 года рекордный пассажиропоток за последние 15 лет. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский.
По словам Михайловского, на лето 2021 года уже
Уверен, что и в следующем году ситуация повторится, даже если будут открыты границы с другими странами, — сказал Андрей Михайловский.
Он также отметил, что в нынешнем году имеется небывало большое предложение по круизам. Это произошло за счёт переориентации теплоходов с иностранных туристов на отечественных. При этом раскупается даже увеличенный объём билетов. Так, практически полностью распроданы туры, продолжительностью от недели до 18–20 дней, билеты на популярные теплоходы и маршруты из Москвы в Санкт-Петербург, Астрахань, Ростов-на-Дону, из Санкт-Петербурга в Казань по Волге, рейсы на Соловки и по Золотому кольцу.
Ранее российский туроператор предположил, что Сахалин может стать главным туристическим местом России.