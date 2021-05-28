Круизные компании РФ ожидают рекордного за 15 лет пассажиропотока

https://static.news.ru/photo/6f79ae2c-be47-11e9-bb75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Ажиотажный спрос на туры фиксируют операторы речных круизов по России. Они прогнозируют по итогам 2021 года рекордный пассажиропоток за последние 15 лет. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский.

По словам Михайловского, на лето 2021 года уже распродано от 70 до 100% мест на судах в зависимости от рейса. Это на 20–25% больше, чем летом 2019 года. В этой связи круизные компании имеют все шансы к концу года выйти на докризисный уровень прибыли и перекрыть убытки 2020 года.

Уверен, что и в следующем году ситуация повторится, даже если будут открыты границы с другими странами, — сказал Андрей Михайловский.

Он также отметил, что в нынешнем году имеется небывало большое предложение по круизам. Это произошло за счёт переориентации теплоходов с иностранных туристов на отечественных. При этом раскупается даже увеличенный объём билетов. Так, практически полностью распроданы туры, продолжительностью от недели до 18–20 дней, билеты на популярные теплоходы и маршруты из Москвы в Санкт-Петербург, Астрахань, Ростов-на-Дону, из Санкт-Петербурга в Казань по Волге, рейсы на Соловки и по Золотому кольцу.

Ранее российский туроператор предположил, что Сахалин может стать главным туристическим местом России.