Кремль: Путин не следит за судом над Навальным

https://static.news.ru/photo/46d790c2-653c-11eb-a9d4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не следит за судом над оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

Нет, Владимир Путин не следит за ходом этого процесса. Владимир Путин готовится сейчас к встрече с российскими учителями, которые учат будущее поколение россиян, — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Оппозиционер вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

23 и 31 января в поддержку оппозиционера по всей стране прошли массовые акции протеста. На последнем митинге силовики задержали более пяти тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал, что после условного приговора оппозиционный политик Алексей Навальный, в настоящий момент арестованный, 60 раз нарушал общественный порядок. Об этом во вторник, 2 февраля, в зале Мосгорсуда на заседании по делу Навального сообщил представитель ФСИН.