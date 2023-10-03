Контрудар в Запорожье: как ВС России атакуют на участке Работино — Вербовое Военкор Коц заявил о контрударе ВС РФ в Запорожье

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли мощный контрудар с применением артиллерии и авиабомб по скоплениям ВСУ на участке Работино — Вербовое в Запорожской области. Минобороны РФ эти данные не комментировало. Какие подробности известны о контрударе?

Что известно о контрударе ВС РФ

По информации Telegram-канала «Военная хроника», украинская армия вынуждена отступать, по подразделениям активно работает артиллерия ВС РФ.

Также из публикации следует, что российские подразделения применяют авиабомбы с модулем планирования и коррекции, потери ВСУ стремительно растут. Украинской армии пришлось прекратить активные передвижения в районе населенных пунктов, а командование Вооруженных сил Украины может попытаться исправить ситуацию, задействовав резервы.

«Не исключено, что командование ВСУ попытается срочно исправить ситуацию, но все доступные украинским войскам резервы пока берегут», — пишут авторы канала.

Сведения об удачном контрударе под Работино также подтвердил военный блогер Юрий Подоляка. Он подчеркнул, что помимо успешных действий ВС РФ на этом участке, подразделения пошли в атаку в районе Урожайного.

Военкор Александр Коц, комментируя обстановку на данном направлении, отметил, что легенды о великом наступлении украинской армии тем временем так и остаются легендами.

«В то время пока легенды о великом наступлении ВСУ так и остаются легендами, наши парни как следует отработали артиллерией на участке Работино», — написал он в авторском Telegram-канале.

Минобороны России данную информацию не комментировало.

Что сказал Шойгу про боевой потенциал ВСУ

Ранее в ходе селекторного совещания глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ своими действиями в зоне проведения спецоперации значительно ослабили боевой потенциал противника. По его словам, ВСУ был нанесен серьезный урон.

«Активными действиями наши войска значительно ослабили боевой потенциал противника и нанесли ему серьезный урон», — сказал глава военного ведомства.

Например, попытки украинской армии прорвать оборону Вооруженных сил России на Запорожском направлении, в районе населенных пунктов Вербовое и Работино, полностью провалились.

«Успешно выполнили поставленные задачи подразделения 70-го мотострелкового и 56-го десантно-штурмового полков, а также 810-й бригады морской пехоты и 291-й артиллерийской бригады», — сообщил Шойгу.

На каких территориях наступают ВСУ

Вооруженные силы Украины наступают у населенных пунктов Клещеевка и Андреевка в ДНР, пытаясь прорвать линию обороны российской армии у железной дороги. ВСУ проводят «ползучее наступление», постоянно посылая в атаку малые группы в лесополосах вдоль железной дороги.

«Лезут как тараканы, пытаются залезть на „железку“ и там закрепиться, накрываем их», — пишут авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны».

Ожесточенные бои также продолжаются на южном фланге Артемовска. Российская армия бьет по подразделениям ВСУ артиллерией, авиацией и дронами-камикадзе. Бои то затихают, то вспыхивают вновь, противник продолжает атаковать, сообщают военкоры 3 октября.

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