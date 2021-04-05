«Конструктивный диалог»: Twitter ищет компромисс с Роскомнадзором

https://static.news.ru/photo/745a4486-9615-11eb-bd19-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Администрация сети микроблогов Twitter рассчитывает построить взаимодействие с Роскомнадзором, которое устраивало бы обе стороны. Вице-президент Twitter по общественной политике и коммуникациям в Европе, Африке и на Ближнем Востоке Шинейд Максуини провела переговоры с российским ведомством и рассказала о том, как в дальнейшем может строиться сотрудничество.

Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на территории страны 10 марта. Как заявили в ведомстве, это реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. При этом регулятор замедляет только аудио, изображения и видео, а текстовые сообщения доставляются с прежней скоростью.

В четверг, 1 апреля, мы провели конструктивный разговор с Роскомнадзором, где подтвердили политику нулевой терпимости Twitter в отношении сексуальной эксплуатации детей и подчеркнули, что поощрение суицида противоречит нашим правилам. Мы подтвердили, что не разрешаем использование Twitter для любой незаконной деятельности, — приводит слова Максуини Business Insider.

Менеджер подчеркнула, что донесла до Роскомнадзора позицию компании: она осуждает попытки препятствовать публичным дискуссиям со стороны государств. Тем не менее, по её словам, дискуссия была продуктивной, стороны обсудили пути дальнейшей совместной работы с тем, чтобы максимально оперативно пресекать распространение публикуемого незаконного контента.

Как ранее писал NEWS.ru, британская газета Financial Times оценила возможности России влиять на зарубежные интернет-компании. Деятельность Роскомнадзора по замедлению трафика Twitter показала, что в скором времени РФ будет диктовать правила в интернет-пространстве, считают авторы издания.