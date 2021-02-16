Комсомольск-на-Амуре может получить звание «Город трудовой доблести»

https://static.news.ru/photo/5ca06a00-704a-11eb-b020-96000091f725_660.jpg Фото: kmscity.ru

Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о присвоении Комсомольску-на-Амуре звания «Город трудовой доблести». С такой просьбой к российскому лидеру обратился врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

Встреча Путина и Дегтярёва состоялась 16 февраля. Врио губернатора отметил, что Комсомольск-на-Амуре — это промышленный узел всего Дальнего Востока, и попросил президента «от имени всех жителей города поддержать инициативу и присвоить звание этому славному городу».

Надо подумать, хорошо, обязательно рассмотрим, — ответил Путин, которого цитирует ТАСС.

Дегтярёв добавил, что региональные власти таким образом «отреагировали на обращение комсомольчан». Горожане сами собрали подписи и направили на имя президента ходатайство с просьбой присвоить Комсомольску-на-Амуре звание «Город трудовой доблести».

39-летний Михаил Дегтярёв, член партии ЛДПР, был назначен врио губернатора Хабаровского края после того, как арестовали избранного главу региона Сергея Фургала. Следственные действия в отношении прошлого руководителя субъекта Федерации вызвали массовые протестные акции, которые долгое время проходили в краевой столице.

Ранее ЛДПР опровергла сообщение о том, что Дегтярёв на встрече с главой партии Владимиром Жириновским просил найти ему замену на посту главы региона, писал NEWS.ru.