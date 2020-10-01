https://static.news.ru/photo/04188a8a-0488-11eb-af6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 1,14. Показатель, демонстрирующий, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции, снижается уже четвёртый день подряд. В Москве он тоже снизился — с 1,44 днём ранее до 1,28.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные оперативного штаба, в Воронежской области этот коэффициент вырос до 1,05, в Московской и Ростовской областях — до 1,06, в Нижегородской области — до 1,08. В Свердловской области показатель уже третий день подряд держится на отметке 1,09. В Красноярском крае коэффициент увеличился до 1,1, в Иркутской области — до 1,13, а в Санкт-Петербурге достиг максимального с середины мая показателя — 1,21.

Ни в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент сейчас не находится ниже единицы. Только в ХМАО он снизился до 1.

Ранее коэффициент распространения коронавируса использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер. Сейчас он учитывается при принятии решений о возобновлении регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки на территории России выявили 9412 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. У 2550 новых больных (27,1%) недуг проходит без клинических симптомов. В общей сложности с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 1 194 643 человека. В оперштабе отметили, что за прошедшие 24 часа в РФ скончались 186 пациентов с COVID-19. Всего жертвами коронавируса стали 21 077 россиян. В течение последних суток из больниц в России выписали по выздоровлении 6054 человека. Таким образом, число выздоровевших пациентов увеличилось до 970 296.