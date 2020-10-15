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Клишас сообщил, что Совфед обсудит законопроект о Госсовете в ноябре

08:46, 15 октября 2020
Андрей Клишас Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о Госсовете, который был внесён президентом РФ Владимиром Путиным, Совет Федерации рассчитывает обсудить уже в ноябре текущего года. Об этом сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Ранее Путин внёс на рассмотрение в Государственную думу законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета. По действующему законодательству указанный орган является совещательным и содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.

Как подчеркнул Клишас, в СФ надеются, что закон в Госдуме получит приоритетное рассмотрение.

Мы рассчитываем на приоритетное рассмотрение закона в Госдуме и ждём закон о Госсовете в Совете Федерации уже в ноябре, — цитирует сенатора ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, парламентарии Андрей Клишас, Павел Крашенинников, а также директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева будут представлять президента России Владимира Путина при рассмотрении депутатами и сенаторами законопроекта о Госсовете РФ.

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