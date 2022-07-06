Клишас рекомендовал властям Норвегии подробно изучить Договор о Шпицбергене Сенатор Клишас рекомендовал властям Норвегии подробно изучить Договор о Шпицбергене

Фото: council.gov.ru

Андрей Клишас

Следовать соглашению с Россией по Шпицбергену рекомендовал Норвегии председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. В своём Telegram-канале он написал, что это необходимо для того, чтобы возможная денонсация российско-норвежского договора о разграничении морских пространств не стала вдруг для Осло «печальной реальностью».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации или приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.

В Министерстве иностранных дел Норвегии заявили, что договор между Москвой и Осло о дружбе и сотрудничестве не подлежит денонсации.

Клишас в своём сообщении цитирует текст СМИ, где говорится о том, что скандинавские страны назвали инициативу спикера Госдумы «российской провокацией».

Пусть эти «дипломаты» прочитают сначала Соглашение по Шпицбергену и найдут там что-то про право нарушить его под предлогом санкций. А то «российская провокация» может стать печальной реальностью для их марионеточного правительства, — заявил Клишас.

Ранее Норвегия отказалась снять санкции и пропустить грузы для поселений граждан РФ на Шпицбергене. Эти грузы должны были проследовать через единственный КПП «Стурскуг» на границе двух стран.