Клишас прокомментировал новую редакцию КоАП

https://static.news.ru/photo/124be986-a1fe-11ea-96f1-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель комитета СФ РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас оценил новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, которую Министерство юстиции РФ опубликовало 29 мая 2020 года.

Он отметил, что в Совете Федерации в целом поддерживают новую редакцию, но по ней существуют замечания, поэтому есть вероятность, что новую редакцию КоАП могут не поддержать в Совфеде.

Мы подготовили подробный перечень предложений и отправили сейчас в Минюст. Если предложения будут поддержаны, то проект мы тоже поддержим, — процитировали Андрея Клишаса РИА Новости.

Отмечается, что Совет Федерации подготовил ряд замечаний и предложений по доработке новой редакции кодекса.

Минюст РФ уже убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы за нарушение ПДД, которые вызвали широкий резонанс. Согласно предыдущим поправкам, предлагалось увеличить штрафы за превышение скорости от 20 до 40 километров в час на 3 тысячи рублей, тогда как сейчас размер штрафа составляет 500 рублей, писал NEWS.ru ранее.