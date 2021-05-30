Каждому второму москвичу, задолжавшему по алиментам, запрещён выезд из РФ

Почти каждому второму из 26 тысяч москвичей, не платящих алименты, запрещён выезд за границу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
По данным на 1 мая текущего года, в списке злостных неплательщиков алиментов в Москве числились более 26 тысяч человек. Сотрудники ФССП
На 1 мая 2021 года действовало почти 16 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд за границу, то есть каждому второму неплательщику запрещено покидать страну. В рамках более 6 тысяч производств должники ограничены в специальных правах на управление транспортными средствами, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее среднестатистический портрет должника по алиментам, проживающего в Москве, составили сотрудники столичного главка ФССП в рамках акции «Судебные приставы — детям».