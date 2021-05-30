Каждому второму москвичу, задолжавшему по алиментам, запрещён выезд из РФ

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Почти каждому второму из 26 тысяч москвичей, не платящих алименты, запрещён выезд за границу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По данным на 1 мая текущего года, в списке злостных неплательщиков алиментов в Москве числились более 26 тысяч человек. Сотрудники ФССП применяют к этим гражданам весь комплекс мер принудительного исполнения, особенно часто такой мерой оказывается ограничение в выезде за пределы России.

На 1 мая 2021 года действовало почти 16 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд за границу, то есть каждому второму неплательщику запрещено покидать страну. В рамках более 6 тысяч производств должники ограничены в специальных правах на управление транспортными средствами, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее среднестатистический портрет должника по алиментам, проживающего в Москве, составили сотрудники столичного главка ФССП в рамках акции «Судебные приставы — детям».