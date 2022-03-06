Канделаки ответила на решение прокуратуры Украины объявить её в розыск

Российская телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки назвала «лживыми» и профнепригодными обвинения в свой адрес со стороны генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. По словам Канделаки, она никогда не говорила того, что ей приписывает украинское ведомство. Свой комментарий по сложившейся ситуации телеведущая разместила в Telegram.

Тех, кто принёс вам досье на меня, стоило бы немедленно уволить за профнепригодность. Простой пример: вы цитируете мой текст от 24 февраля, в котором я пророчу бегство Владимира Зеленского и депутатов Рады за рубеж и возвращение Януковича. Проблема только в том, что я не говорила этих слов ни 24 февраля, ни в любой другой день, — подчеркнула Канделаки.

Она также добавила, что украинский суд «не глядя подмахнёт» её объявление в международный розыск, но при этом суды не интересуют жертвы авианалётов в Донбассе и украинские граждане, пострадавшие от представителей экстремистских организаций.

Любое решение, которое вы инициируете в отношении меня, будет отменено новым, уже настоящим генеральным прокурором Украины. Тем, кому будет дело до всех преступлений, совершённых при вашем режиме, — написала Канделаки.

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о намерении объявить Канделаки в международный розыск. Она рассказала, что ведомство изучило Telegram-канал телеведущей и пришло к выводу, что она стала одним из главных распространителей идей и лозунгов официальной Москвы.