В четверг президент России Владимир Путин заявил о продлении нерабочего периода до конца апреля, который был введён для борьбы с распространением коронавируса. Вместе с тем, в Русской православной церкви призвали готовиться к тому, что в храм на Пасху прийти не получится. Предполагается, что празднование Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля, может ограничиться «просмотром трансляции патриаршего богослужения по центральным каналам». Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Ситуацию предстоит обсудить Священному синоду РПЦ.

Отсутствие возможности причаститься на Пасху не было даже во времена СССР, рассказал глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов. Это представляет собой серьёзное испытание для православных.

Пока мы не видим понимания среди первых лиц, что православное большинство верующих России стоят перед лицом колоссального испытания — провести Пасху в карантине. Этого даже в Советском союзе не было — такой ситуации, когда на Пасху было невозможно причаститься. Идеалом был бы максимально жёсткий карантин в Великий пост, когда и положен затвор и пустыня, пост, молитва, размышление, чтобы храмы открыть на Пасху. Но если не получится, то очень важно, чтобы было обращение первых лиц государства, в первую очередь — президента. Кирилл Фролов глава Ассоциации православных экспертов глава Ассоциации православных экспертов

По его словам, в России есть некие силы, которые стремятся спровоцировать конфликт между государством и церковью на фоне распространения коронавируса.

В пятницу, 3 апреля, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объедет вокруг Москвы с чудотворной иконой Божьей Матери «Умиление». В 18 часов планируется проведение иерархом богослужения перед образом в Елоховском соборе. Как отметил Фролов в беседе с NEWS.ru, важно, чтобы светские и церковные власти продемонстрировали солидарность и единство в борьбе с инфекцией.

Было бы здорово, если бы на богослужение в храме Богоявления в Елохове, куда после объезда будет доставлен святой образ, прибыли президент России и мэр Москвы. Вполне нормально, если они будут в масках, вполне нормально, если они не будут приближаться друг к другу ближе чем на два метра, соблюдать социальную дистанцию. Но сам факт, что они появятся с патриархом и чудотворной иконой, будет важным сигналом для верующих, — подчеркнул эксперт.

Карантинные меры будут предприниматься и в ожидании схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня, отметил Фролов. К этому нужно отнестись с понимаем.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед Пасхой в России верующие пекут куличи, красят яйца и относят их в храм на освящение. В этом году с последним могут возникнуть проблемы.

Однако любой крещёный в Православии человек может освятить кулич и яйца дома самостоятельно, рассказал NEWS.ru настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах, протоиерей Алексей Уминский. Так, в каждом молитвослове для мирян есть «Молитва на освящение всякой вещи».

Поэтому я предлагаю не унывать всем верующим, которые не имеют возможности и не будут иметь возможности, потому что мы не знаем, как будет развиваться эпидемия, и вполне возможно, что будут введены какие-то более жёсткие меры карантина, мы не знаем, — взять святую воду, дома испечь кулич, покрасить яйца, сделать пасху. Я думаю, что и куличи будут в магазинах продаваться. И самим дома самостоятельно прочесть положенные молитвы, и окропить трижды эти пасхальные яства, эту пасхальную праздничную еду, окропить святой водой. И будьте уверены, что ваши куличи будут не менее освящены, чем если бы вы их отнесли в храм. Алексей Уминский настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах, протоиерей настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах, протоиерей

Если кто-то из некрещёных людей или людей другой веры захочет встретить Пасху, то для освящения кулича можно обратиться к крещёным соседям, добавил протоиерей.

Он отметил, что прихожане его храма соблюдают режим самоизоляции.

Слава Богу, я очень им благодарен за это. И несмотря на то, что у нас нет какого-то специального постановления закрывать храмы, и служить при закрытых дверях, храмы всё равно пустые. Это создаёт определённые для нас проблемы, конечно, и трудности. Потому что, вы понимаете, что храмы без прихожан — это храмы, в которых не осуществляются пожертвования во время богослужения, на которые храм живёт. Очень многим храмам, скорее всего, нечем будет выдавать жалование своим сотрудникам в конце месяца, — рассказал Уминский.

Однако наибольшая проблема — это невозможность верующих участвовать в богослужениях и причащаться, подчеркнул священник.