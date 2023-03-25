К обстрелам Каховской ГЭС подключились новые подразделения ВСУ ВСУ стали обстреливать Каховскую ГЭС из снайперских винтовок

Фото: Вооружённые силы Украины

За последнюю неделю характер обстрелов Каховской ГЭС изменился — станцию и подходы к ней стали обстреливать украинские снайперы из крупнокалиберных винтовок, рассказал РИА Новости командир подразделения ВС РФ с позывным «Граф», который охраняет электростанцию. Он пояснил, что сейчас ведется работа по выявлению точек, откуда работают снайперы, для дальнейшей их ликвидации.

Появилось новое огневое средство – снайперская винтовка, скорее всего у них не одна точка, стреляют с разных точек, винтовка крупнокалиберная, серьезное оружие, которое, к сожалению последние дни тревожит нас. Калибр 12,7, скорее всего, это винтовки иностранного образца, — пояснил «Граф».

Командир подразделения подчеркнул, что судя по обстрелами и снарядам, а также интенсивности боевых действий, в рядах ВСУ произошла ротация и противник подтянул свежие силы или новые подразделения.

Ранее СМИ сообщали, что Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС, чтобы помешать работе восстановлению станции. Таким образом Украина хотела взять ГЭС под контроль и обеспечивать подконтрольную часть Херсонской области электроэнергией.

Кроме того, украинские военные подорвали дамбу Северного ставка в черте Артемовска. Вода затопила ряд улиц в городе, в ближайшее время затопление города не прекратится и воды будет больше.