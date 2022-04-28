«Известия»: важные системы заводов в России защитили одинаковыми паролями

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В России большинство (78%) промышленных предприятий используют одинаковые пароли для доступа к различным компьютерным системам, пишут «Известия» со ссылкой на данные компании Positive Technologies после мониторинга систем компьютерной безопасности на ведущих промпредприятиях страны. Отмечается, что речь идёт в том числе об автоматизированных производственных линиях. В компании заявили, что подобная практика грозит серьёзными последствиями.

Несанкционированный доступ к системе управления производством может вызвать сбои в работе оборудования. Например, вывести из строя станок или остановить производственную линию, если она управляется компьютером, — заявил изданию менеджер продукта компании R-Vision Даниил Бородавкин.

Эксперты при этом подчёркивают, что проблема использования одинаковых паролей присутствует практических во всех промышленных компаниях вне зависимости от индустрии.

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв ранее напомнил, что российские семьи с детьми, помимо льгот, имеют право на ежемесячный налоговый вычет. Эксперт уточнил, что на эту льготу имеют право граждане России с детьми и доходом, облагаемым НДФЛ по ставке 13%. При этом он подчеркнул, что налоговый вычет действует, пока годовой доход одного родителя не достигнет порога в 350 тысяч рублей. Он также отметил, что сумма вычета составляет 1400 рублей в месяц за первого или второго ребёнка и 3 тысячи рублей за третьего и последующих детей.