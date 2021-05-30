«Известия»: банки отправят треть сотрудников на «вечную» удалёнку

Перевести треть сотрудников на постоянный удалённый режим работы готовы банки МКБ, Райффайзенбанк, Сбер и Росбанк. Об этом пишут «Известия».
Как
Также отправили на удалёнку ряд своих отделений «Росгосстрах», ВТБ, «АльфаСтрахование» и «Югория». В большинстве случаев в подобном режиме трудятся специалисты IT и департамента информационных технологий. Эти изменения позволяют банкам экономить средства. В частности, в банке «Открытие» намерены продать одно из офисных зданий, а банк «Зенит» отказался от аренды нескольких офисов общей площадью более 2500 квадратных метров.
По оценке аналитиков, перевод на дистанционный режим одного сотрудника позволяет сэкономить до 280 тысяч рублей в год.
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