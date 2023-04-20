«Из разных кустов выглядывать»: раскрыт нюанс применения танков в СВО Эксперт Суконкин: танк не может использоваться как статичное оружие

Фото: Министерство обороны РФ

Танк не может использоваться как статичное оружие в ходе спецоперации на Украине, так как в любом случае является целью противника, рассказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. Он подчеркнул, что танк должен постоянно перемещаться, иначе он превратится в удобную мишень для поражения.

Танк не может превратиться в обычную пушку. Это хорошо защищенная маневренная машина. Если он находится на одном и том же месте, вероятность его поражения возрастает. Танк должен постоянно передвигаться, буквально каждый раз из разных кустов выглядывать, — сказал он.

Ранее Суконкин рассказал, что при участии в танковой дуэли каждой из сторон следует в большей степени рассчитывать на удачу, именно она является главным фактором для достижения победы. При этом он отметил, что также важна работа разведслужб, поскольку именно преимущество в обнаружении дает фору в несколько выстрелов.

В январе в Сети появилось видео танковой дуэли в Донбассе, в которой участвовали три российских танка и два украинских. Военнослужащий Вооруженных сил России прокомментировал видеоролик, отметив грамотную тактику отечественного танкового экипажа, благодаря которой удалось поразить противника. Он подчеркнул, что танковая дуэль была крайне сложной и опасной.