https://static.news.ru/photo/ddcd9d80-eaec-11e9-8e31-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/@RusEmbIran

Посольство РФ в Исламской Республике Иран сообщило, что российским дипломатам удалось добиться возвращения журналистки Юлии Юзик в Россию.

Отмечается, что это стало возможно благодаря совместной работе МИД России и посольства. Рано утром 10 октября журналистка вылетела в Москву.

В результате совместных усилий МИД России и Роспосольства в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии #Юзик . Рано утром 10 октября рейсом «Аэрофлота» она вылетела из Ирана в Москву #Россия #Иран pic.twitter.com/94PYT4jHLh — Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) October 9, 2019

Как писал News.ru ранее, задержание российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране не имеет отношения к вопросу о шпионаже, рассказал официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.