Посольство РФ в Исламской Республике Иран сообщило, что российским дипломатам удалось добиться возвращения журналистки Юлии Юзик в Россию.
Отмечается, что это стало возможно благодаря совместной работе МИД России и посольства. Рано утром 10 октября журналистка вылетела в Москву.
В результате совместных усилий МИД России и Роспосольства в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии #Юзик. Рано утром 10 октября рейсом «Аэрофлота» она вылетела из Ирана в Москву #Россия#Иранpic.twitter.com/94PYT4jHLh