Фото: twitter.com/@RusEmbIran

Посольство РФ в Исламской Республике Иран сообщило, что российским дипломатам удалось добиться возвращения журналистки Юлии Юзик в Россию.

Отмечается, что это стало возможно благодаря совместной работе МИД России и посольства. Рано утром 10 октября журналистка вылетела в Москву.

Как писал News.ru ранее, задержание российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране не имеет отношения к вопросу о шпионаже, рассказал официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

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